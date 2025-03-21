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21 марта, 01:56

Безопасность не при чём: Раскрыт хитрый замысел Трампа с Запорожской АЭС

Financial Times: США хотят контролировать ЗАЭС ради редкоземельных металлов

Американский интерес к Запорожской АЭС может быть продиктован не столько «заботой» о безопасности, сколько желанием «прибрать к рукам» ценные редкоземельные металлы. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщили в Financial Times.

«Администрация Трампа может попытаться использовать завод для добычи редких и критически важных минералов, которыми обладает Украина», — пишет FT.

На Украине вызвало переполох предложение Трампа насчёт Запорожской АЭС
На Украине вызвало переполох предложение Трампа насчёт Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Американская сторона обещала оказать помощь в эксплуатации этих станций.

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Shutterstock / FOTODOM / viewimage

Антон Голыбин
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