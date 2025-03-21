Безопасность не при чём: Раскрыт хитрый замысел Трампа с Запорожской АЭС
Financial Times: США хотят контролировать ЗАЭС ради редкоземельных металлов
Американский интерес к Запорожской АЭС может быть продиктован не столько «заботой» о безопасности, сколько желанием «прибрать к рукам» ценные редкоземельные металлы. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщили в Financial Times.
«Администрация Трампа может попытаться использовать завод для добычи редких и критически важных минералов, которыми обладает Украина», — пишет FT.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Американская сторона обещала оказать помощь в эксплуатации этих станций.
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