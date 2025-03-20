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20 марта, 07:48

На Украине вызвало переполох предложение Трампа насчёт Запорожской АЭС

NYT: Киев усомнился в идее Трампа о передаче Запорожской АЭС под контроль США

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

В Киеве считают, что инициатива Дональда Трампа о передаче управления украинскими атомными электростанциями США является сложно реализуемой и очень маловероятной, сообщает New York Times.

«Это идея, которую украинские эксперты в области энергетики охарактеризовали как труднореализуемую и почти невероятную», — говорится в статье издания.

Зеленский заявил, что обсуждал судьбу Запорожской АЭС с Трампом
Зеленский заявил, что обсуждал судьбу Запорожской АЭС с Трампом

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не против передачи управления атомными электростанциями, находящимися на Украине. А до этого Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что провел около часа в разговоре с Владимиром Зеленским, где обсуждались возможности сближения позиций Москвы и Киева. Это был первый контакт политиков после перепалки в Белом доме. Трамп добавил, что Зеленский согласился прекратить атаки на российские энергетические объекты.

Марина Фещенко
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