На Украине вызвало переполох предложение Трампа насчёт Запорожской АЭС
NYT: Киев усомнился в идее Трампа о передаче Запорожской АЭС под контроль США
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В Киеве считают, что инициатива Дональда Трампа о передаче управления украинскими атомными электростанциями США является сложно реализуемой и очень маловероятной, сообщает New York Times.
«Это идея, которую украинские эксперты в области энергетики охарактеризовали как труднореализуемую и почти невероятную», — говорится в статье издания.
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не против передачи управления атомными электростанциями, находящимися на Украине. А до этого Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что провел около часа в разговоре с Владимиром Зеленским, где обсуждались возможности сближения позиций Москвы и Киева. Это был первый контакт политиков после перепалки в Белом доме. Трамп добавил, что Зеленский согласился прекратить атаки на российские энергетические объекты.