«Абсурдно»: МИД РФ отреагировал на сообщения о возможной передаче Запорожской АЭС
МИД РФ: Передача Запорожской АЭС Украине или другой стране невозможна
В Министерстве иностранных дел России заявили, что передача Запорожской АЭС под контроль Украины или другой страны невозможна. Также не рассматривается возможность совместного использования станции, поскольку это сразу вызовет вопросы, касающиеся ядерной безопасности и гражданской ответственности.
«Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остаётся лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также подчеркнули, что предложение о вовлечении международных организаций в эксплуатацию ЗАЭС выглядит «абсурдно». По международному праву, главная ответственность за обеспечение ядерной и физической безопасности на своей территории возлагается на государства. В контексте станции это касается РФ, и другого варианта не существует.
Напомним, что Дональд Трамп предлагал Владимиру Зеленскому передать под контроль США украинские АЭС в ходе телефонных переговоров. Штаты пообещали предоставить поддержку в управлении этими станциями. Однако впоследствии выяснилось, что интерес к Запорожской АЭС может быть вызван не столько заботой о безопасности, сколько стремлением заполучить ценные редкоземельные металлы. В РФ поспешили заявить, что Киев не сможет передать ЗАЭС Штатам, так как она принадлежит России.
Life.ru