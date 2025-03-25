«Абсурдно»: МИД РФ отреагировал на сообщения о возможной передаче Запорожской АЭС

В Министерстве иностранных дел России заявили, что передача Запорожской АЭС под контроль Украины или другой страны невозможна. Также не рассматривается возможность совместного использования станции, поскольку это сразу вызовет вопросы, касающиеся ядерной безопасности и гражданской ответственности.

«Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остаётся лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны», — говорится в сообщении ведомства.