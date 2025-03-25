Имперский синдром: Зачем США понадобились атомные станции на Украине Дональд Трамп не скрывает интереса к сфере энергетики на Украине, в том числе АЭС. Эксперты считают, что США не собираются вкладываться в модернизацию и их интерес сугубо меркантильный. Для России этот вариант неприемлем и должен стать темой для переговоров. 25 марта, 17:21 Дональд Трамп хочет прибрать к рукам украинскую энергетику. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man, Jonah Elkowitz

Если украинские власти, много лет получавшие от Запада огромную военную и финансовую помощь, и уверовали, что бывает на свете бесплатный сыр, то, похоже, наступил момент, когда в Вашингтоне им ясно объяснили — где именно такой сыр бывает. Мышеловка захлопнулась, и настало время рассчитываться по долгам. А потому как у теперешнего главаря киевского режима кинокомика Зеленского точно так же, как и у киношного пана атамана Грициана Таврического, «нема золотого запасу», то и выплачивать долги ему, соответственно, нечем. Поэтому президент США потребовал от Украины отдать Америке то, что у неё есть, — залежи редкоземельных элементов и прочих полезных ископаемых. И Зеленскому ничего не оставалось, как согласиться.

Отжать по максимуму

Да вот незадача. Эти самые ископаемые, пока не обустроены карьеры и шахты и не начата их добыча, — что-то вроде кота Шрёдингера, то ли они есть, то ли их нет. Поэтому Трампу, кроме ископаемых, захотелось получить от Украины что-нибудь более осязаемое, то, что можно взять прямо здесь и сейчас. Что-то, что уже работает, производит некий ликвидный товар и будет работать и производить его ещё какое-то время. И пока российские войска добивают украинских террористов в Курской области и теснят боевиков ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, Штаты, воспользовавшись ситуацией, заявили, что хотят получить под свой контроль все имеющиеся на территории Украины атомные электростанции.

Предлог, конечно же, придумали вполне приличный: не просто хотим отжать у Киева реально работающий и способный приносить прибыль актив, а делаем это из благородных побуждений — ради обеспечения безопасности самих украинцев. Мол, если АЭС будут под контролем США, то русские не решатся наносить по ним удары.

— Соединённые Штаты Америки могут оказать большую помощь в работе этих электростанций благодаря своему опыту в этой области. Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры, — объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Правда, о том, что российские войска и без вмешательства США не наносят ударов по украинским ядерным объектам, она не упомянула.

Украинские АЭС

Всего благодаря усилиям Советского Союза на территории Украины было построено пять атомных электростанций. Правда, самая крупная из ныне действующих — Запорожская АЭС — находится на территории Запорожской области, вошедшей в состав РФ, и теперь считается российской. А Чернобыльская АЭС была полностью выведена из эксплуатации и закрыта в 2000 году.

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На контролируемой нынешним киевским режимом территории остаются три действующие атомные электростанции. Ровенская АЭС, расположенная в четырёх километрах от города Вараша. Располагает четырьмя энергоблоками: двумя — мощностью по 1000 МВт и двумя — по 440 МВт. Обеспечивает выработку 9% всей электроэнергии Украины. Южно-Украинская АЭС, расположенная в городе Южноукраинске. Располагает четырьмя энергоблоками по 1000 МВт, один из которых в настоящее время заморожен. Вырабатывает четверть суммарной электрогенерации всех украинских АЭС. Обеспечивала 96% потребностей в электроэнергии Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Хмельницкая АЭС, расположенная в городе Нетешине Хмельницкой области. Располагает двумя действующими энергоблоками по 1000 МВт и двумя строящимися блоками по 1000 МВт, возведение которых сейчас заморожено.

Хмельницкая АЭС. Фото © ТАСС / Александр Гордиевич

До начала СВО атомные электростанции обеспечивали выработку почти половины всей электроэнергии на Украине. Сейчас, в связи с выходом из строя ряда генерирующих мощностей, доля генерации АЭС составляет более 55%.

О каком контроле идёт речь

По мнению экспертов, говоря о контроле над АЭС, американцы вряд ли имеют в виду контроль технологических процессов, утилизацию и захоронение ядерных отходов, модернизацию и продление срока эксплуатации станций, замену украинского персонала американским. Их скорее интересует коммерческая составляющая: продажа произведённого товара — электроэнергии внутри самой Украины и в страны Европы и получение прибыли. То есть речь идёт о классической колониальной схеме: колонизатор присваивает произведённый туземцами продукт, продаёт его, получает прибыль и вывозит её к себе в метрополию. А проблемы, связанные с производством продукта, — технологические, экологические, социальные — оставляет решать туземцам. То есть Трамп просто хочет получить реально работающие и способные приносить прибыль предприятия и, ничего не вкладывая, просто присвоить эту прибыль. Разговоры же о безопасности и прочем — не более чем прикрытие, придание благопристойного вида обычному грабежу запутавшегося в долгах недотёпы.

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Эксперты считают, что США не собираются вкладываться в модернизацию устаревших станций.

— Эти АЭС работают на топливе, которое поставляет Россия. В США другие стандарты. После определённых переделок эти объекты могли бы работать на американском топливе, но я не вижу в этом необходимости. Да и американцы этого не хотят, им это просто не нужно, — считает доцент кафедры системных исследований энергетических рынков, ведущий научный сотрудник Института энергетических исследований РАН Владимир Лихачёв.

По его мнению, у американцев сугубо меркантильный интерес.

— Я полагаю, что администрация президента Трампа работает по схеме бизнеса и им наплевать на самом деле на все эти технологические вещи. Им нужны будут деньги за эксплуатацию. Никто не будет эти объекты потом закрывать и заниматься проблемами, связанными с утилизацией отходов атомного топлива, захоронения. Я думаю, там персонал останется на месте. Американцы просто хотят получить бизнес-контроль, — добавил Владимир Лихачёв.

Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов видит несколько сценариев использования Вашингтоном АЭС на Украине.

— Не исключено, что Трамп будет продавать электричество Европе втридорога, а самим украинским АЭС перепродавать российские ТВЭЛ. Не исключено и то, что Трамп пытается установить контроль над украинскими АЭС, чтобы пролоббировать заказы для того же Westinghouse Electric на постройку восточноевропейской атомной энергетики, которая была бы полностью подконтрольна США. Заодно испытают загрузку топлива от Westinghouse Electric в российские реакторы — если не бабахнет, будут потом в Европу продавать. Если бабахнет — не жалко, — считает Дмитрий Родионов.

Запорожская АЭС

Поднаторевший в выкачивании из западных партнёров любых видов помощи Зеленский попытался и из намерения Трампа отжать у него атомную энергетику извлечь какую-то пользу для себя. Он заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом шла речь о контроле американцев только над находящейся на российской территории Запорожской АЭС, а о других станциях ничего сказано не было. Тем самым он попытался вбить клин между Россией и США, спровоцировав между ними конфликт из-за принадлежности Запорожской АЭС.

Однако, по мнению экспертов, попытка поссорить Трампа с Путиным из-за станции вряд ли увенчается успехом. Позиция России по Запорожской АЭС чётко определена — она находится на российской территории и принадлежит России.

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Да пусть хоть альфу Центавра подарит! Нам от этого должно быть ни холодно, ни жарко: Энергодар — территория России и не может быть разменной монетой в политической игре. Чёрта с два им — российские власти неоднократно говорили, что вопрос принадлежности ЗАЭС в Энергодаре даже не обсуждается, это теперь собственность России, — отметил эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

Так что оспорить принадлежность Запорожской АЭС при помощи американцев Зеленскому вряд ли удастся. А вот отдать остающиеся на подконтрольной ему территории АЭС и продолжать платить и платить по долгам Трампу, скорее всего, придётся. И не исключено, что редкоземельными элементами, полезными ископаемыми и АЭС список того, чем ещё захотят владеть американцы на Украине, далеко не исчерпывается.

Планы США на Украине пересекаются с интересами России, поэтому нельзя допустить, чтобы наши интересы пострадали.

— Москва однозначно должна выступать против контроля США над любыми украинскими энергообъектами. Поэтому тут нужно стоять на своём очень и очень жёстко. Да и Киеву зачем передавать контроль над своими АЭС американцам, это ведь гарантия энергобезопасности. И потенциально деньги, которые киевские власти могли бы получать от экспорта электроэнергии в ЕС, — сказал Life.ru Дмитрий Родионов.

По его мнению, именно поэтому в Киеве пока соглашаются на контроль США только над Запорожской АЭС, которая режиму Зеленского уже не принадлежит. Но Трамп её явно хочет — она ему нужна для обработки минералов, которые он также хочет получить в собственность.

Авторы Владимир Дюжий