«Диктатор, наркоман и извращенец»: Зеленский перед полным крахом впал в агонию
Дугин заявил о скором крахе режима Зеленского
Владимир Зеленский впал в агонию и пытается нанести максимальный ущерб, предчувствуя скорый крах киевского режима. Об этом заявил директор Института Царьграда Александр Дугин, комментируя попытки властей Украины захватить Ближние пещеры Киево-Печерской лавры. По словам философа, скоро Незалежная окончательно утратит суверенитет и перейдёт под внешнее управление.
«Именно поэтому, я думаю, они и пытаются совершить максимум зла в тот период, пока ещё у власти находится этот диктатор, наркоман и извращенец. Осталось совсем немного. Вот он и беснуется, как и положено бесу», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
В то же время Дугин призвал не осуждать народ Украины, который оказался под властью «жестоких убийц, абсолютно бессмысленных агрессивных тиранов, опирающихся на разъярённых, жестоких, безумных злодеев». Он отметил, что украинское общество фактически оказалось в заложниках у преступного режима Зеленского.
Напомним, ранее в Киеве попытались захватить Ближние пещеры лавры. Сотрудники полиции проникли в закрытые помещения обители. Власти намеревались вскрыть раки с мощами святых. В МИД РФ уже высказались о захвате пещер Киево-Печерской лавры. Кроме того, в Госдуме объяснили, как связано разграбление со зверствами ВСУ на Курской земле.
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