Владимир Зеленский впал в агонию и пытается нанести максимальный ущерб, предчувствуя скорый крах киевского режима. Об этом заявил директор Института Царьграда Александр Дугин, комментируя попытки властей Украины захватить Ближние пещеры Киево-Печерской лавры. По словам философа, скоро Незалежная окончательно утратит суверенитет и перейдёт под внешнее управление.

«Именно поэтому, я думаю, они и пытаются совершить максимум зла в тот период, пока ещё у власти находится этот диктатор, наркоман и извращенец. Осталось совсем немного. Вот он и беснуется, как и положено бесу», — подчеркнул собеседник «Царьграда».