В РПЦ назвали сатанизмом попытку захвата Ближних пещер лавры в Киеве
Киевский режим осуществил акт сатанизма, попытавшись провести захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры и вскрыть раки с мощами. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Абзацем».
Он подчеркнул, что пособники Киева совершили кощунство и осквернение святыни именно в дни Великого поста, когда православные христиане посвящают себя молитвам. По словам Кипшидзе, всех причастных к святотатству неизбежно постигнет заслуженная кара.
Напомним, ранее Союз православных журналистов сообщил, что в Киеве начались попытки захватить Ближние пещеры в лавре. Сотрудники полиции зашли в закрытые помещения монастыря. Комиссия при украинском Минкульте собирается вскрыть раки с мощами святых, якобы для того, чтобы взять образцы на экспертизу ДНК.