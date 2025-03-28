Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 18:16

В РПЦ назвали сатанизмом попытку захвата Ближних пещер лавры в Киеве

Киевский режим осуществил акт сатанизма, попытавшись провести захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры и вскрыть раки с мощами. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Абзацем».

Он подчеркнул, что пособники Киева совершили кощунство и осквернение святыни именно в дни Великого поста, когда православные христиане посвящают себя молитвам. По словам Кипшидзе, всех причастных к святотатству неизбежно постигнет заслуженная кара.

Сатанисты у власти: В Госдуме рассказали, как связано разграбление Лавры со зверствами ВСУ на Курской земле
Сатанисты у власти: В Госдуме рассказали, как связано разграбление Лавры со зверствами ВСУ на Курской земле

Напомним, ранее Союз православных журналистов сообщил, что в Киеве начались попытки захватить Ближние пещеры в лавре. Сотрудники полиции зашли в закрытые помещения монастыря. Комиссия при украинском Минкульте собирается вскрыть раки с мощами святых, якобы для того, чтобы взять образцы на экспертизу ДНК.

Обложка ©

Союз православных журналистов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Другие новости
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar