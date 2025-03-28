Сатанисты у власти: В Госдуме рассказали, как связано разграбление Лавры со зверствами ВСУ на Курской земле

У Зеленского считают, что если у других народов, например, у русских, эти ценности другие, то их можно попирать, отрицать, уничтожать. Они относятся к Богу как к игрушке, которая у каждого народа своя, а не как к единому Богу над всеми. Соответственно, они никакого Бога не боятся, потому что не верят в него. Отсюда их поведение в отношении религиозных святынь и вообще всего остального.