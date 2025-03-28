Сатанисты у власти: В Госдуме рассказали, как связано разграбление Лавры со зверствами ВСУ на Курской земле
Матвейчев: Разграбление святых мощей и зверства ВСУ в Судже — звенья одной цепи
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То, что сейчас происходит с мощевиками Киево-Печерской лавры, и те зверства, которые творили украинские солдаты в оккупированных населённых пунктах Курской области, — это звенья одной цепи. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.
По его словам, киевский режим снова явил свою «сатанинскую природу», а Бог, святые и Православная церковь — это всего лишь «сущности, которые должны стоять на службе их нацистского мировоззрения».
У Зеленского считают, что если у других народов, например, у русских, эти ценности другие, то их можно попирать, отрицать, уничтожать. Они относятся к Богу как к игрушке, которая у каждого народа своя, а не как к единому Богу над всеми. Соответственно, они никакого Бога не боятся, потому что не верят в него. Отсюда их поведение в отношении религиозных святынь и вообще всего остального.
депутат Олег Матвейчев.
Он добавил, что люди с таким мировоззрением вполне способны совершать зверства и военные преступления, которые совершали их вдохновители — бандеровцы. Сейчас они сами идут по их следам.
«Мы видим, что творится в Курской области, когда наши люди приходят, освобождают территории, и находят огромное количество жертв украинской армии», — добавил собеседник Life.ru.
Ранее Союз православных журналистов сообщил о начале захвата Ближних пещер лавры в Киеве, где полиция вошла в закрытые помещения монастыря. Члены комиссии при министерстве культуры Украины планируют вскрыть раки с мощами святых, объясняя это необходимостью «взять образцы для ДНК-экспертизы».