Падающие кресты и молнии с небес: 7 знаков, говорящих о том, что Украине конец 8 марта 2025 года с купола собора Всех Святых в Киево-Печерской лавре упал крест. Это не первое предзнаменование для Киева. 22 марта, 21:07 С купола Софийского собора в Киеве ветром сорвало крест. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева

«Я хоть и атеист, но это всё равно жутко», — так оценивают в Интернете произошедшее рядовые украинцы. И вспоминают, что Украину уже давно преследуют самые зловещие знаки и что «крестопады» на Руси были перед страшными событиями. Например, кресты с церквей падали перед Великой Отечественной войной и перед революцией.

Упал крест с собора Всех Святых

Спасатели пытаются вернуть крест на купол собора Всех Святых. Фото © ГСЧС Украины

Украинцам есть от чего тревожиться. Дело в том, что накануне Министерство культуры Украины приказало сформировать спецкомиссию, которая «проверит» мощи святых лавры на подлинность и якобы оценит их «культурную» значимость. Работы продлятся до 30 мая, а результаты будут засекречены. Такого не делали даже фашисты во время Великой Отечественной войны.

Верующие уже высказывают предположение, что всё дело в интересах Ватикана, который хотел бы заполучить реликвии себе. В РПЦ сравнили появление подобной комиссии с тем, что творили большевики после революции: безбожники проверяют святых на святость.

Крест с собора Всех Святых действительно упал в самое «подходящее» время — сразу после подписания указа о комиссии, в праздник 8 Марта и перед праздником Торжества православия, который в этом году выпал на 9 марта. Чем не знак?

Почернели кресты Киево-Печерской лавры

Кресты почернели на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Фото © AFP 2024 / Sergei Supinsky

Это не единственное знамение, указывающее, что конец киевской власти близок. Два года назад, в январе 2023 года, когда из лавры изгоняли православных монахов, буквально в течение нескольких дней почернели кресты на Трапезной церкви обители. Это произошло именно тогда, когда представители «новой» украинской церкви отобрали у монахов эту церковь и Успенский собор. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел тогда сказал, что кресты почернели от святотатства. Такого же мнения придерживаются и верующие России.

Председатель экспертного совета по реставрации РПЦ Леонид Калинин высказался, что позолота на крестах, конечно, может потемнеть, но обычно на этот процесс уходит много времени. Позолота с крестов сходит так быстро только в одном случае — если это знак свыше.

Упал крест со Святой Софии

Упавший крест с собора Святой Софии. © Кадр из сюжета телеканала ТСН

Ещё одно знамение случилось перед праздником Крещения Господня — 18 января 2022 года. Тогда крест упал с самого знаменитого и знакового киевского собора — с собора Святой Софии. Этот собор был заложен ещё князем Владимиром Крестителем в 1037 году, а строительство завершил его сын Ярослав Мудрый. Собор не раз разрушался ворогами, но каждый раз отстраивался и давно стал символом города.

Трёхметровый крест с Софии упал во время налетевшего на Киев урагана. Стоит вспомнить, что как раз в это время ВСУ готовились к масштабному наступлению на восток. Это был ещё один знак, но на него опять не обратили внимания.

Пролилась кровь Христа

Буквально за месяц до упавшего софийского креста случилось ещё одно происшествие, которое заставило многих верующих задуматься о том, в какое непростое время они вступают. 9 декабря 2021 года в Трапезном храме Киево-Печерской лавры (в том самом, где теперь почернели кресты) во время службы был опрокинут потир — чаша со Святыми Дарами. И хотя случилось это не в давке — просто одному из священников стало плохо, — присутствующие увидели в этом плохой знак. Святые Дары — самая главная святыня православия. Это то, на чём стоит и держится вся Церковь Христова. Её опрокидывание не предвещает ничего хорошего.

Молния в Харькове

В Харькове молния точно ударила в украинский флаг, который был установлен над советским монументом воину-освободителю. Фото © picsy

Но не только в храмах и не только в Киеве Бог являет знаки украинцам. В 2019 году в Харькове в Государственный флаг Украины, вывешенный над советским монументом воину-освободителю, попала молния. Флаг был закреплён на автомате, который советский боец поднимал над собой. Очевидцы говорили, что грохот был такой, словно что-то взорвалось. Но молния лишь аккуратно срезала украинский флаг с советского памятника.

Почерневший ангел

В Киеве почернела скульптура архистратига Михаила. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Ещё один знак, который широко обсуждался в СМИ, — это почерневший ангел в Киеве, установленный на майдане Незалежности. Это случилось сразу после первого Майдана. Бронзовая скульптура изображала архистратига Михаила — архангела, свергнувшего Сатану. Но чёрный ангел может быть только один — падший ангел. Такая метаморфоза тогда удивила всех, но многие не придали ей значения.

Рухнувший памятник основателям Киева

Памятник Кию, Щеку и Хориву. Фото © sakh-tour

А в 2010 году перед инаугурацией президента Виктора Януковича рухнул памятник Кию, Щеку и Хориву — основателям Киева. Ладья, на которой стояли три брата и их сестра Лыбедь, разломилась пополам. Уже тогда сами украинцы заговорили о том, что Украине скоро придёт конец. Исторический процесс необратим.

Авторы Майя Новик