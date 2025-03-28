Знамения сбываются: Раскольники начали захват пещер с мощами 79 святых в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре на территории Украины представители государственного музея-заповедника совместно с сотрудниками полиции начали действий, которые Союз православных журналистов (СПЖ) расценивает как «захват» Ближних пещер монастыря.

Представители СПЖ сообщили о проникновении правоохранителей в закрытое помещение, ведущее к подземным пещерам, где покоятся мощи 79 святых, среди которых преподобный Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий. С силовиками замечен сотрудник заповедника с болгаркой.

«Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам», — отметили представители СПЖ.