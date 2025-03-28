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28 марта, 06:29

Знамения сбываются: Раскольники начали захват пещер с мощами 79 святых в Киево-Печерской лавре

СПЖ: Силовики начали захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра в Киеве. Фото © Кадр из видео YouTube / СПЖ

Киево-Печерская лавра в Киеве. Фото © Кадр из видео YouTube / СПЖ

В Киево-Печерской лавре на территории Украины представители государственного музея-заповедника совместно с сотрудниками полиции начали действий, которые Союз православных журналистов (СПЖ) расценивает как «захват» Ближних пещер монастыря.

Представители СПЖ сообщили о проникновении правоохранителей в закрытое помещение, ведущее к подземным пещерам, где покоятся мощи 79 святых, среди которых преподобный Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий. С силовиками замечен сотрудник заповедника с болгаркой.

«Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам», — отметили представители СПЖ.

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Ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры завалился золотой крест на Церкви Всех Святых. Его пришлось спустить на землю при помощи автоколенчатого подъёмника. Всехсвятская церковь Киево-Печерской была построена примерно в 1696-1698 годах.

Ольга Сливченко
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