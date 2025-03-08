Знак свыше: На башне одного из храмов Киево-Печерской Лавры завалился золотой крест
На башне одного из храмов Киево-Печерской Лавры завалился золотой крест
Всехсвятская церковь Киево-Печерской лавры. Обложка © ДСНС Киев
В Киеве на территории Киево-Печерской лавры завалился золотой крест на Церкви Всех Святых. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу Незалежной по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели. Речь идёт о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — говорится в сообщении.
Крест пришлось спустить на землю при помощи автоколенчатого подъёмника. Всехсвятская церковь Киево-Печерской была построена примерно в 1696-1698 годах.
Всехсвятская церковь Киево-Печерской лавры. Фото © ДСНС Киев
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