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8 марта, 16:07

Знак свыше: На башне одного из храмов Киево-Печерской Лавры завалился золотой крест

На башне одного из храмов Киево-Печерской Лавры завалился золотой крест

Всехсвятская церковь Киево-Печерской лавры. Обложка © ДСНС Киев

Всехсвятская церковь Киево-Печерской лавры. Обложка © ДСНС Киев

В Киеве на территории Киево-Печерской лавры завалился золотой крест на Церкви Всех Святых. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу Незалежной по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В Киеве на куполе одного из храмов (Киево-Печерской) Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели. Речь идёт о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — говорится в сообщении.

Крест пришлось спустить на землю при помощи автоколенчатого подъёмника. Всехсвятская церковь Киево-Печерской была построена примерно в 1696-1698 годах.

Всехсвятская церковь Киево-Печерской лавры. Фото © ДСНС Киев

Всехсвятская церковь Киево-Печерской лавры. Фото © ДСНС Киев

Ранее в центре Киева под асфальт провалились несколько машин. Life.ru публиковал фото с места инцидента. На фотографии видно, что урон нанесён, как минимум, трём транспортным средствам.

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Полина Никифорова
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