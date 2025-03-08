В центре Киева несколько машин провалились под асфальт
Машины провалились под асфальт в центре Киева. Фото © «Страна.ua»
В Печерском районе Киева несколько машин провалились под асфальт. На фотографии видно, что урон нанесён, как минимум, трём транспортным средствам. Вероятно, они были припаркованы во дворе. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua».
Ранее под лёд Байкала провалился автомобиль с туристами. Мужчина смог выбраться из машины и вытащить детей к моменту приезда спасателей. Пострадавшие промокли насквозь и в условиях зимы рисковали замёрзнуть насмерть.