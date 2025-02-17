В Приморье автомобиль с людьми ушёл под лёд
Приморье автомобиль ушёл под лёд. Обложка © Telegram / VLADNEWS
17 февраля в Приморском крае автомобиль марки Toyota Probox с пассажирами ушел под лёд. Это случилось в районе посёлка Тавричанка.
По предварительным данным, никто из находившихся в машине людей не смог выбраться на поверхность. По словам очевидцев, лёд под машиной проломился, что привело к её мгновенному погружению под воду. Точное количество пассажиров в момент происшествия пока не установлено.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю подтвердило факт инцидента. Водолазная группа была направлена на место происшествия для проведения поисковых работ и уточнения информации.
Ранее двое мужчин в Калининградской области, занимавшихся зимней рыбалкой, передвигались по льду на мотобуксировщике. Лёд оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. В результате рыбаки провалились и не смогли выбраться самостоятельно.