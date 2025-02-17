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17 февраля, 05:06
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В Приморье автомобиль с людьми ушёл под лёд

Приморье автомобиль ушёл под лёд. Обложка © Telegram / VLADNEWS

Приморье автомобиль ушёл под лёд. Обложка © Telegram / VLADNEWS

17 февраля в Приморском крае автомобиль марки Toyota Probox с пассажирами ушел под лёд. Это случилось в районе посёлка Тавричанка.

По предварительным данным, никто из находившихся в машине людей не смог выбраться на поверхность. По словам очевидцев, лёд под машиной проломился, что привело к её мгновенному погружению под воду. Точное количество пассажиров в момент происшествия пока не установлено.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю подтвердило факт инцидента. Водолазная группа была направлена на место происшествия для проведения поисковых работ и уточнения информации.

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Артём Гапоненко
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