Легковушка столкнулась с аэролодкой на льду Байкала
Последствия столкновения авто и лодки на льду Байкала. Обложка © Telegram / vm_sut
На озере Байкал случилось необычное ДТП. В заливе Куркутский в Ольхонском районе Иркутской области китайская легковушка врезалась в лодку на воздушной подушке (хивус). Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
ДТП на льду Байкала. Видео © Telegram / Babr Mash
На кадрах видно, что у Haval есть серьёзное повреждение передней части, а у аэролодки «Амадеус-1» порвалась воздушная подушка. О пострадавших не сообщается.
«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.
Отметим, что ещё в середине января многие считали, что Байкал в этом сезоне так и не покроется льдом. Такие прогнозы делались из-за погодных аномалий. Уже в конце января озеро внезапно начало наращивать ледяной покров.