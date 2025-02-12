Легковушка столкнулась с аэролодкой на льду Байкала

На озере Байкал случилось необычное ДТП. В заливе Куркутский в Ольхонском районе Иркутской области китайская легковушка врезалась в лодку на воздушной подушке (хивус). Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

ДТП на льду Байкала. Видео © Telegram / Babr Mash

На кадрах видно, что у Haval есть серьёзное повреждение передней части, а у аэролодки «Амадеус-1» порвалась воздушная подушка. О пострадавших не сообщается.