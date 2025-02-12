Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 07:56

Легковушка столкнулась с аэролодкой на льду Байкала

Последствия столкновения авто и лодки на льду Байкала. Обложка © Telegram / vm_sut

Последствия столкновения авто и лодки на льду Байкала. Обложка © Telegram / vm_sut

На озере Байкал случилось необычное ДТП. В заливе Куркутский в Ольхонском районе Иркутской области китайская легковушка врезалась в лодку на воздушной подушке (хивус). Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

ДТП на льду Байкала. Видео © Telegram / Babr Mash

На кадрах видно, что у Haval есть серьёзное повреждение передней части, а у аэролодки «Амадеус-1» порвалась воздушная подушка. О пострадавших не сообщается.

«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.

Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей
Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей

Отметим, что ещё в середине января многие считали, что Байкал в этом сезоне так и не покроется льдом. Такие прогнозы делались из-за погодных аномалий. Уже в конце января озеро внезапно начало наращивать ледяной покров.

Николай Рюмин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar