Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей

Российские учёные на Байкале обнаружили новый вид водорослей, ранее неизвестный науке. Это открытие поможет лучше понять историю флоры озера. Исследование провели специалисты из Байкальского музея Сибирского отделения РАН.

Новый вид получил название Ольхонский морфотип Draparnaldioides, сообщает фонд «Озеро Байкал». Он не встречался в научных работах до этого. В 1920-х годах описали девять эндемичных видов Draparnaldia, которые позже классифицировали как род Draparnaldioides.

Этот вид отличается от уже известных водорослей. Он образует растительный пояс и после отмирания попадает на берег, становясь пищей для эндемичных червей-энхитреидов. Затем формируется органическое вещество, которое включается в биологический круговорот.

Draparnaldioides являются крупнейшими пресноводными водорослями своего семейства. В Байкале живут сотни тысяч водорослей, но многие из них микроскопические и незаметны невооружённым глазом.