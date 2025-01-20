В Нижнем Новгороде создали машину для прокладки дорог по льду Байкала
Учёные в Нижнем Новгороде разработали машину для строительства дорог по льду Байкала. Она требуется для организации работы Байкальского нейтринного телескопа. Об этой инновации доложили в министерстве науки и высшего образования России.
Отмечается, что главной задачей машины будет подготовка покрытия к прокладке подводного кабеля, который соединит установку с пунктом управления. Инновация будет удалять торосы и неровности на льду. Нейтринный телескоп изучает излучение, которое возникает в воде от заряженных частиц, порожденных потоком приходящих из космоса нейтрино. Он находится в трёх километрах от берега.
Недавно группа российских и белорусских исследователей совершила инновационное открытие, разработав новый метод борьбы с вирусами при помощи лазерного излучения. Данный проект стал победителем конкурса, проведённого Российской академии наук (РАН).
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