На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6

На озере Байкал зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,6 балла. Это произошло недалеко от посёлка Большое Голоустное, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

«В 06:54 (01:54 по московскому времени) сегодня зафиксировано сейсмическое событие. Эпицентр находился в водах озера Байкал на расстоянии 36 км от Большого Голоустного. В эпицентре интенсивность составила 5,6 балла, а в Иркутске ощущалось до 3 баллов», — говорится в официальном сообщении.

Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме.