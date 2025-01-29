Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 01:58

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6

На озере Байкал зафиксировали землетрясение с магнитудой 5,6 балла. Это произошло недалеко от посёлка Большое Голоустное, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

«В 06:54 (01:54 по московскому времени) сегодня зафиксировано сейсмическое событие. Эпицентр находился в водах озера Байкал на расстоянии 36 км от Большого Голоустного. В эпицентре интенсивность составила 5,6 балла, а в Иркутске ощущалось до 3 баллов», — говорится в официальном сообщении.

У берегов Ялты сейсмологи зафиксировали 2 землетрясения и 6 афтершоков
У берегов Ялты сейсмологи зафиксировали 2 землетрясения и 6 афтершоков

Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме.

Ранее на расстоянии 107 километров от Петропавловска-Камчатского было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла. Его очаг находился на глубине 48 километров.

Обложка ©

freepik / nikitabuida

Лия Мурадьян
  • Новости
  • байкал
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar