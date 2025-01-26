Рядом с Камчаткой случилось землетрясение
В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
В 107 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
«Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», — сообщили в ведомстве, добавив, что очаг землетрясение залегал на глубине 48 километров.
Ранее на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе произошло два землетрясения и шесть слабых афтершоков. А 11 января, жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения, которое повторилось днём. А уже 12 января землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма.
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