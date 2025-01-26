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Регион
26 января, 15:06

Рядом с Камчаткой случилось землетрясение

В 107 километрах от побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

В 107 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», — сообщили в ведомстве, добавив, что очаг землетрясение залегал на глубине 48 километров.

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Ранее на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе произошло два землетрясения и шесть слабых афтершоков. А 11 января, жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения, которое повторилось днём. А уже 12 января землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Николай Рюмин
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