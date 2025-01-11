Жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи
В Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 в ночь на 11 января, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В Сети туристы рассказывают, что ощущали подземные толчки и лёгкие колебания земли, однако за помощью никто не обращался.
«В эпицентре было 2-3 балла. В Сочи ощущали 2 балла. Это было в 10 километрах на северо-восток от Сочи, 2,3 километра — западнее Красной Поляны и примерно 4 километра от Туапсе», — уточнили в ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН».
Очаг землетрясения находился на глубине в пять километров. По утверждению администрации Сочи, вся инфраструктура города продолжает работать в штатном режиме, сбоев не зафиксировано.
Как сообщалось 8 января, более полутысячи афтершоков зафиксировали китайские сейсмологи после разрушительного землетрясения в Тибете. К счастью, их магнитуда не достигла опасных значений. По данным специалистов, около 95% повторных толчков из суммарных 515 имели магнитуду ниже 3. Самый сильный же афтершок достиг отметки 4,4.
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