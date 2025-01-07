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Регион
7 января, 11:16

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Тибете

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину из-за гибели людей при землетрясении в Тибете. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

Последствия разрушительного землетрясения в Тибете. Видео © X / af2311 / mylordbebo / smritisharma_

«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — указано в тексте телеграммы.

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких из-за этого стихийного бедствия. Политик добавил, что граждане РФ надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

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Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией. В настоящее время число жертв достигло 95, ещё 130 человек ранены.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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