Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Тибете

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину из-за гибели людей при землетрясении в Тибете. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — указано в тексте телеграммы.

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких из-за этого стихийного бедствия. Политик добавил, что граждане РФ надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.