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7 января, 04:52

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете, более 30 человек погибли

Серия мощных подземных толчков магнитудой до 7,1 сотрясла Тибет в ночь на 7 января, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения расположился в китайском округе Шигадзе вблизи границ с Непалом и Индией. Число жертв, по данным СМИ Поднебесной, колеблется от 32 до 36 человек.

Землетрясение в Тибете. Видео © X / All India Radio News

Стихия разрушила множество зданий, в зоне бедствия объявлена эвакуация населения. Спасательные службы развернули масштабные поисковые работы. Не исключены афтершоки.

«На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало», — сообщило посольство РФ в Непале.

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Напомним, что незадолго до этого ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил об угрозе мощных толчков. По словам учёного, катаклизм может угрожать жизням почти 4 миллионов человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Владимир Озеров
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