«Лицом к лицу со смертью»: Учёный-провидец предрёк гибель 4 млн человек в чудовищном землетрясении

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, который предсказал землетрясения в Турции в 2023 году, предупредил об угрозе мощных толчков в районе Мраморного моря, где находится Стамбул. Катаклизм может угрожать жизни почти четырёх миллионов жителей, считает учёный-провидец.

«Порядка 4 миллионов жителей мегаполиса находятся лицом к лицу со смертью в условиях возможного землетрясения. Материальные потери невозможно представить. Даже самые авторитетные учреждения Стамбула утверждают, что более 60% зданий в городе не являются сейсмостойкими. [Землетрясение] в Стамбуле обрушит нас, я не шучу. Если обрушится регион Мраморного моря, вся Турция рухнет на колени», — приводит слова ученого телеканал Haber Global.

Он сообщил, что на протяжении десяти лет велись исследования тектонических разломов в регионе Мраморного моря. Ученый уточнил, что северная ветвь Северо-Анатолийских разломов пересекает Мраморное море, и одна из ветвей, известная как островная, расположена к югу от Принцевых островов. В то время как Кумбургазский разлом тянется от побережья в районе Ешилькёй до Силиври. Он добавил, что обе линии разломов заблокированы, в результате чего в них накапливается энергия, и существует трение, не позволяющее им разрушиться. Учёный подчеркнул, что как только это трение будет преодолено, следует ожидать землетрясение.