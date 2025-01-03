Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье

В провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4.5. Об этом сообщили власти страны, добавив, что эпицентр находился на курорте Аланья.

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметили, что толчок магнитудой 4,5 зафиксирован около 16:51 по местному времени (совпадает с московским). Очаг стихийного бедствия залегал на глубине около семи километров в море у берега курорта Аланья.

Власти провинции Анталья пояснили в соцсетях, что специалисты оценивают ущерб. В настоящее время не сообщается о пострадавших или разрушениях.