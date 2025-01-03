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3 января, 14:49

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Аланье

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в Аланье

В провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4.5. Об этом сообщили власти страны, добавив, что эпицентр находился на курорте Аланья.

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметили, что толчок магнитудой 4,5 зафиксирован около 16:51 по местному времени (совпадает с московским). Очаг стихийного бедствия залегал на глубине около семи километров в море у берега курорта Аланья.

Власти провинции Анталья пояснили в соцсетях, что специалисты оценивают ущерб. В настоящее время не сообщается о пострадавших или разрушениях.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 10 километров, а интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vchal

Дарья Нарыкова
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