В Грузии произошло землетрясение, которое ощутили и в Армении

Спасательная служба МВД Армении сообщила, что сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии. Магнитуда составила 4,2, интенсивность — до 6 баллов в эпицентре.

«Двадцать восьмого декабря в 15:44 по местному времени (14:44 мск, — Прим. Life.ru) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманиси», — уточнили в ведомстве.

Там также рассказали, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Армении, интенсивность составила 3-4 балла.