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28 декабря, 13:40

В Грузии произошло землетрясение, которое ощутили и в Армении

В Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

Спасательная служба МВД Армении сообщила, что сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии. Магнитуда составила 4,2, интенсивность — до 6 баллов в эпицентре.

«Двадцать восьмого декабря в 15:44 по местному времени (14:44 мск, — Прим. Life.ru) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманиси»,уточнили в ведомстве.

Там также рассказали, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Армении, интенсивность составила 3-4 балла.

В Свердловской области произошло землетрясение
В Свердловской области произошло землетрясение

Ранее самое сильное землетрясение произошло в Хельсинки в Рождество. Магнитуда оценена в 1,1. Землетрясение стало самым сильным за весь период измерений в городе. В настоящее время выясняется точная причина стихийного бедствия. Признаков техногенного характера нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vchal

Алена Пенчугина
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