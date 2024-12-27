В Свердловской области произошло землетрясение 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Международной системы мониторинга.

Согласно карте сейсмических событий, подземные толчки были зафиксированы в 14:57 по Гринвичу (19:57 по местному времени) в лесу около посёлка Красный Яр под Краснотурьинском. Силу колебаний оценили в 3,9 балла, что превысило среднюю магнитуду стихийного бедствия.