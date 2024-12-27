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Регион
27 декабря, 09:26

В Свердловской области произошло землетрясение

В Свердловской области произошло землетрясение магнитудой 3,9

В Свердловской области произошло землетрясение 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Международной системы мониторинга.

Согласно карте сейсмических событий, подземные толчки были зафиксированы в 14:57 по Гринвичу (19:57 по местному времени) в лесу около посёлка Красный Яр под Краснотурьинском. Силу колебаний оценили в 3,9 балла, что превысило среднюю магнитуду стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло Южную Африку
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А ранее Life.ru рассказывал, нужно ли москвичам ждать землетрясения в новогодние праздники. По словам специалиста, столица — сложный в геолого-физическом смысле регион, поэтому ситуацию важно отслеживать постоянно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Дарья Нарыкова
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