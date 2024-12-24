Москвичам объяснили, ждать ли землетрясения в новогодние праздники

Землетрясения в Москве могут произойти только в теории — так в беседе с NEWS.ru кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина оценила вероятность этого природного явления в новогодние праздники.

«Что касается новогодних праздников. Могут, да, пройти. Напомню про 1977 год, когда было румынское землетрясение, из зоны Вранча до нас дошли небольшие магнитуды — 2,5–3. Они ощущались на высоких этажах в Москве, было такое», — заявила Люсина.

По её словам, Москва — сложный в геолого-физическом смысле регион, поэтому ситуацию нужно отслеживать всё время. Сложностей добавляют и многочисленные высотки, а также полости под городом и более 20 рек, протекающих под землёй.

«Но в принципе всё спокойно. Мы находимся на Русской платформе, ничего не должно быть страшного», — заключила сейсмолог.