Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 14:43

Москвичам объяснили, ждать ли землетрясения в новогодние праздники

Сейсмолог Люсина: Землетрясения в Москве могут произойти только в теории

Землетрясения в Москве могут произойти только в теории — так в беседе с NEWS.ru кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина оценила вероятность этого природного явления в новогодние праздники.

«Что касается новогодних праздников. Могут, да, пройти. Напомню про 1977 год, когда было румынское землетрясение, из зоны Вранча до нас дошли небольшие магнитуды — 2,5–3. Они ощущались на высоких этажах в Москве, было такое», — заявила Люсина.

По её словам, Москва — сложный в геолого-физическом смысле регион, поэтому ситуацию нужно отслеживать всё время. Сложностей добавляют и многочисленные высотки, а также полости под городом и более 20 рек, протекающих под землёй.

«Но в принципе всё спокойно. Мы находимся на Русской платформе, ничего не должно быть страшного», — заключила сейсмолог.
Внутри что-то меняется. Учёные сообщили о деформации ядра Земли
Внутри что-то меняется. Учёные сообщили о деформации ядра Земли

А ранее Life.ru рассказывал, какие масштабные катастрофы миру обещают учёные в 2025 году. Такого шквала предсказаний учёными катастроф, как перед грядущим 2025 годом, наш век ещё не знал: обещают наводнения, землетрясения и извержение подводных вулканов.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Новости науки
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar