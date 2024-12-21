Какие масштабные катастрофы миру обещают учёные в 2025 году Такого шквала предсказаний учёными катастроф, как перед грядущим 2025 годом, наш век ещё не знал. Но это ещё не всё. Нас ждут наводнения, землетрясения и извержение подводных вулканов. 20 декабря, 21:20 В 2025 году мир ждут катастрофические землетрясения и ураганы. Обложка © Шедеврум

Похоже, Землю «лихорадит». Возможно, на неё негативно влияют возросшая активность Солнца и антропогенный фактор. Учёные встревожены: планета подаёт нам недвусмысленные сигналы, предупреждая о грядущих катастрофах.

Солнечные бури

В 2025 году заканчивается 11-летний цикл солнечной активности. Но вздыхать с облегчением просто некогда. Наше светило имеет ещё один цикл — он называется «цикл Хейла» и длится 22 года. Как указывает гелиофизик Скотт Уильям Макинтош из боулдерского Национального центра атмосферных исследований (США), в это время геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы Земли увеличится ещё на 50%. Вы видели полярные сияния, которые в 2024 году можно было наблюдать даже на юге России? Они станут ярче.

Дело в том, что во время «цикла Хейли» наша звезда дважды меняет магнитные полюса.

В это время количество выбросов коронарной массы Солнца возрастает.

На Солнце появляется больше «пятен», источников солнечного «ветра» — потока заряженных частиц.

Солнечная буря представляет опасность для спутников, космических аппаратов, связи и Интернета.

«Солнечный ветер» опасен для спутников связи. Фото © Шедеврум

Поскольку в XXI веке человечество использует больше 10 000 спутников на околоземной орбите, в 2025 году оно может встать перед катастрофическим сбоем связи. Спутники буквально «попадают» с неба. Для человека, который смотрит «Тикток», это не критично. А для пациента, которого оперируют, консультируясь с нейрохирургом на другом конце земного шара, это может стать концом.

Извержение подводных вулканов

Специалисты НАСА тоже не в восторге от происходящего: они считают, что Солнце вышло на 25-летний пик активности солнечных пятен. Это время, когда на Земле просыпаются вулканы. Все вулканические зимы до сих пор случались именно в эти годы. Например, в 1816 году извержение вулкана Тамбора привело к тому, что в Баварии посреди лета выпал снег, а в США летом замерзали до смерти остриженные овцы. Если подобное случится в 2025 году, это может буквально убить экономику некоторых стран.

Уже сейчас вулканологи говорят о том, что активизируются вулканы Эджикумбе на Аляске, Анак-Каракатау в Индонезии, Шевелуч на Камчатке. А главное, замечены следы активности в районе горы Ахай — это самый крупный подводный вулкан в Тихом океане. Он расположен у Марианских островов. Если он начнёт извергаться — побережье ждёт огромное цунами.

Учёные считают, что в феврале 2025 года сильное землетрясение произойдёт в Турции. Фото © Шедеврум

Наводнения: под прицелом США и Гималаи

Климатологи из американского Политехнического института Вирджинии Леонард Охенхен и Манучехр Ширази считают, что 2025 год будет очень жарким, несмотря на то что течение Эль-Ниньо пошло на убыль. Это скажется на таянии ледников и на уровне воды в Мировом океане. Ожидается, что в зоне подтопления могут оказаться 32 американских города. Среди них Бостон, Нью-Йорк, Атлантик-Сити, Майами, Новый Орлеан, Луизиана, Ричмонд, Окленд, Сан-Франциско, Санта-Крус, Лонг-Бич и Сан-Диего. Самым страшным последствием наступления океана станет просадка грунта, угроза обрушения высотных зданий и защитных дамб.

Из-за таяния ледников под угрозой наводнения окажутся целые регионы в Гималаях. Катастрофические наводнения будут угрожать Индии, Непалу, Китаю и Бутану. Особенно опасными могут стать ледниковые озёра. Наполняясь талыми водами, они становятся причиной появления разрушительных селевых потоков. Риск схода селей высок в Западных Гималаях, в Каракоруме, в Центральной Азии и в Перу. Об этом предупреждает учёный из Института экологии UNIGE Саймон Аллен. Новозеландский учёный Том Робинсон называет прорыв ледниковых озёр «внутренним цунами», которое опасно не меньше, чем океанское. По подсчётам специалистов, в 2025 году в опасных районах будет проживать около 15 миллионов человек.

Пожары-2025

Площадь лесных пожаров всё время растёт, и, по прогнозам учёных, их площадь увеличится к 2050 году на треть. 2025 год не станет исключением. Жаркий год, сухие грозы могут доставить много беспокойства США, Испании, Канаде, Франции и даже России.

Площадь лесных пожаров в мире каждый год растёт. Фото © Шедеврум

Ураганы над Атлантикой

Главным «театром» для ураганов в 2025 году станет Атлантика. Сезон ураганов начнётся в июне 2025 года и закончится 30 ноября. Всего учёные предсказывают 21 ураган, два из которых станут катастрофическими. Ураганы угрожают следующим районам Земли:

Центральной Америке — здесь скорость ветра может достигать 150 км/ч,

Восточному побережью США и Кубе (150–195 км/ч),

Мексике и островам Карибского бассейна (250 км/ч),

Испании (220 км/ч).

Самым суровым ураганам уже даны имена: Имельда (4-я категория),

Мелисса (5-я категория),

Ольга (4-я категория),

Ревекка (4-я категория).

Кроме того, ураганы в 2025 году по-прежнему будут угрожать побережьям Китая, Вьетнама и Индии. Учёные говорят о том, что полоса, в которой зарождаются ураганы, в последнее время расширяется. Жителям Пекина или Нью-Йорка стоит ожидать ураганы в ближайшие годы. В России в зону риска попадают Черноморское побережье и города Северного Кавказа.

Авторы Майя Новик