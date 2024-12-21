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Какие масштабные катастрофы миру обещают учёные в 2025 году

Такого шквала предсказаний учёными катастроф, как перед грядущим 2025 годом, наш век ещё не знал. Но это ещё не всё. Нас ждут наводнения, землетрясения и извержение подводных вулканов.

20 декабря, 21:20
В 2025 году мир ждут катастрофические землетрясения и ураганы. Обложка © Шедеврум

В 2025 году мир ждут катастрофические землетрясения и ураганы. Обложка © Шедеврум

Похоже, Землю «лихорадит». Возможно, на неё негативно влияют возросшая активность Солнца и антропогенный фактор. Учёные встревожены: планета подаёт нам недвусмысленные сигналы, предупреждая о грядущих катастрофах.

Солнечные бури

В 2025 году заканчивается 11-летний цикл солнечной активности. Но вздыхать с облегчением просто некогда. Наше светило имеет ещё один цикл — он называется «цикл Хейла» и длится 22 года. Как указывает гелиофизик Скотт Уильям Макинтош из боулдерского Национального центра атмосферных исследований (США), в это время геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы Земли увеличится ещё на 50%. Вы видели полярные сияния, которые в 2024 году можно было наблюдать даже на юге России? Они станут ярче.

  • Дело в том, что во время «цикла Хейли» наша звезда дважды меняет магнитные полюса.
  • В это время количество выбросов коронарной массы Солнца возрастает.
  • На Солнце появляется больше «пятен», источников солнечного «ветра» — потока заряженных частиц.
  • Солнечная буря представляет опасность для спутников, космических аппаратов, связи и Интернета.
«Солнечный ветер» опасен для спутников связи. Фото © Шедеврум

«Солнечный ветер» опасен для спутников связи. Фото © Шедеврум

Поскольку в XXI веке человечество использует больше 10 000 спутников на околоземной орбите, в 2025 году оно может встать перед катастрофическим сбоем связи. Спутники буквально «попадают» с неба. Для человека, который смотрит «Тикток», это не критично. А для пациента, которого оперируют, консультируясь с нейрохирургом на другом конце земного шара, это может стать концом.

Извержение подводных вулканов

Специалисты НАСА тоже не в восторге от происходящего: они считают, что Солнце вышло на 25-летний пик активности солнечных пятен. Это время, когда на Земле просыпаются вулканы. Все вулканические зимы до сих пор случались именно в эти годы. Например, в 1816 году извержение вулкана Тамбора привело к тому, что в Баварии посреди лета выпал снег, а в США летом замерзали до смерти остриженные овцы. Если подобное случится в 2025 году, это может буквально убить экономику некоторых стран.

Уже сейчас вулканологи говорят о том, что активизируются вулканы Эджикумбе на Аляске, Анак-Каракатау в Индонезии, Шевелуч на Камчатке. А главное, замечены следы активности в районе горы Ахай — это самый крупный подводный вулкан в Тихом океане. Он расположен у Марианских островов. Если он начнёт извергаться — побережье ждёт огромное цунами.

Учёные считают, что в феврале 2025 года сильное землетрясение произойдёт в Турции. Фото © Шедеврум

Учёные считают, что в феврале 2025 года сильное землетрясение произойдёт в Турции. Фото © Шедеврум

Наводнения: под прицелом США и Гималаи

Климатологи из американского Политехнического института Вирджинии Леонард Охенхен и Манучехр Ширази считают, что 2025 год будет очень жарким, несмотря на то что течение Эль-Ниньо пошло на убыль. Это скажется на таянии ледников и на уровне воды в Мировом океане. Ожидается, что в зоне подтопления могут оказаться 32 американских города. Среди них Бостон, Нью-Йорк, Атлантик-Сити, Майами, Новый Орлеан, Луизиана, Ричмонд, Окленд, Сан-Франциско, Санта-Крус, Лонг-Бич и Сан-Диего. Самым страшным последствием наступления океана станет просадка грунта, угроза обрушения высотных зданий и защитных дамб.

Из-за таяния ледников под угрозой наводнения окажутся целые регионы в Гималаях. Катастрофические наводнения будут угрожать Индии, Непалу, Китаю и Бутану. Особенно опасными могут стать ледниковые озёра. Наполняясь талыми водами, они становятся причиной появления разрушительных селевых потоков. Риск схода селей высок в Западных Гималаях, в Каракоруме, в Центральной Азии и в Перу. Об этом предупреждает учёный из Института экологии UNIGE Саймон Аллен. Новозеландский учёный Том Робинсон называет прорыв ледниковых озёр «внутренним цунами», которое опасно не меньше, чем океанское. По подсчётам специалистов, в 2025 году в опасных районах будет проживать около 15 миллионов человек.

Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев
Предсказания на 2025 год. Когда закончится конфликт на Украине, что ждёт Америку, как будет расплачиваться за грехи Киев

Пожары-2025

Площадь лесных пожаров всё время растёт, и, по прогнозам учёных, их площадь увеличится к 2050 году на треть. 2025 год не станет исключением. Жаркий год, сухие грозы могут доставить много беспокойства США, Испании, Канаде, Франции и даже России.

Площадь лесных пожаров в мире каждый год растёт. Фото © Шедеврум

Площадь лесных пожаров в мире каждый год растёт. Фото © Шедеврум

Ураганы над Атлантикой

Главным «театром» для ураганов в 2025 году станет Атлантика. Сезон ураганов начнётся в июне 2025 года и закончится 30 ноября. Всего учёные предсказывают 21 ураган, два из которых станут катастрофическими. Ураганы угрожают следующим районам Земли:

  • Центральной Америке — здесь скорость ветра может достигать 150 км/ч,
  • Восточному побережью США и Кубе (150–195 км/ч),
  • Мексике и островам Карибского бассейна (250 км/ч),
  • Испании (220 км/ч).

Самым суровым ураганам уже даны имена:

  • Имельда (4-я категория),
  • Мелисса (5-я категория),
  • Ольга (4-я категория),
  • Ревекка (4-я категория).

Кроме того, ураганы в 2025 году по-прежнему будут угрожать побережьям Китая, Вьетнама и Индии. Учёные говорят о том, что полоса, в которой зарождаются ураганы, в последнее время расширяется. Жителям Пекина или Нью-Йорка стоит ожидать ураганы в ближайшие годы. В России в зону риска попадают Черноморское побережье и города Северного Кавказа.

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Учёные выяснили, какая страшная катастрофа настигнет Европу уже в 2025 году
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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