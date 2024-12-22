Землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло Южную Африку

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным учёных, эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к западу от города Брандвлей, где проживает около 2,8 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.