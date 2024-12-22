Землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло Южную Африку
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно данным учёных, эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к западу от города Брандвлей, где проживает около 2,8 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 7,4 произошло и у берегов Вануату. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, как минимум 14 человек погибли, а ещё около 200 получили травмы.
Life.ru / Kandinsky 3.1