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22 декабря, 03:06

Землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло Южную Африку

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным учёных, эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к западу от города Брандвлей, где проживает около 2,8 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Ранее землетрясение магнитудой 7,4 произошло и у берегов Вануату. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, как минимум 14 человек погибли, а ещё около 200 получили травмы.

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Тимур Хингеев
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