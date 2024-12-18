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Регион
18 декабря, 04:34

Мощное землетрясение унесло жизни 14 человек в Вануату, сотни ранены

Пострадавшее во время землетрясения Посольство США. Обложка © X / jeangene_vilmer

Пострадавшее во время землетрясения Посольство США. Обложка © X / jeangene_vilmer

Землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло накануне у берегов Вануату, обернулось для государства тяжёлыми последствиями. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, как минимум 14 человек погибли, а около ещё 200 получили травмы. Глава делегации организации в Тихоокеанском регионе Кэти Гринвуд сообщила об этом в соцсети X.

Масштаб разрушений можно оценить по многочисленным видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях. На кадрах запечатлены рухнувшие здания, придавленные бетонными плитами машины и спасатели, которые круглосуточно ищут пропавших без вести.

Последствия землетрясения. Видео © X / SkyAlertMx

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, последствия природного катаклизма затронули около 116 тысяч человек.

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Ранее геологическая служба США сообщила о целой череде землетрясений на востоке Соединённых Штатов с 6 по 11 декабря 2024 года. Учёные предполагают, что следующих подземных толчков в этом регионе надо ждать в течение ближайших 50 лет.

Тимур Хингеев
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