Мощное землетрясение унесло жизни 14 человек в Вануату, сотни ранены
Пострадавшее во время землетрясения Посольство США. Обложка © X / jeangene_vilmer
Землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло накануне у берегов Вануату, обернулось для государства тяжёлыми последствиями. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, как минимум 14 человек погибли, а около ещё 200 получили травмы. Глава делегации организации в Тихоокеанском регионе Кэти Гринвуд сообщила об этом в соцсети X.
Масштаб разрушений можно оценить по многочисленным видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях. На кадрах запечатлены рухнувшие здания, придавленные бетонными плитами машины и спасатели, которые круглосуточно ищут пропавших без вести.
Последствия землетрясения. Видео © X / SkyAlertMx
Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, последствия природного катаклизма затронули около 116 тысяч человек.
Ранее геологическая служба США сообщила о целой череде землетрясений на востоке Соединённых Штатов с 6 по 11 декабря 2024 года. Учёные предполагают, что следующих подземных толчков в этом регионе надо ждать в течение ближайших 50 лет.