Штаты под снос. Учёные предупредили об угрозе крупнейшего землетрясения на востоке США Через пять американских штатов проходит линия тектонического разлома, на которую мало кто обращает внимание. 15 декабря, 21:37 Последствия землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deep Footage

Геологическая служба США сообщила о целой череде землетрясений на востоке Соединённых Штатов с 6 по 11 декабря 2024 года. По опубликованным данным, в общей сложности их было восемь и все они произошли к северу от города Мемфис, на территории штатов Миссури, Арканзас и Теннесси. При этом первые семь подземных толчков зафиксированы в течение девяти часов, восьмой последовал через несколько дней.

События сами по себе малоопасные, магнитуда в основном составляла всего около 2, в одном случае было 3. Такие подземные толчки, как правило, не ощущаются и становятся известны только благодаря данным от сейсмостанций. Знать о них очень полезно, а в данном случае, по мнению геологов, поступившая информация достаточно тревожна.

Дело в том, что в том числе через Миссури, Арканзас, Кентукки, Иллинойс проходит 240-километровая линия разлома земной коры под названием Нью-Мадрид (в честь города в Миссури). Как объясняют геологи, это «шрам» на Североамериканской плите, которая очень медленно дрейфует к западу.

Карта землетрясений в сейсмической зоне Нью-Мадрид в США (зелёным цветом обозначены события до 1974 года, красным — более недавние). Фото © pubs.usgs.gov

Учёные сетуют, что на эту сейсмическую зону обращают гораздо меньше внимания, чем на разлом Сан-Андреас в Калифорнии, а меж тем в случае крупного землетрясения на линии Нью-Мадрид пострадает в двадцать раз большая территория.

И на самом деле на этой линии есть все основания ожидать серьёзного события в ближайшее время, то есть с года на год. В последний раз действительно большое бедствие там было в 1811–12 годах. Случилось три землетрясения магнитудой, по оценкам, 7–8. Интересно, что тоже зимой.

Количество погибших тогда неизвестно. Этот регион был сравнительно малонаселённым. У людей если не обрушивались, то растрескивались дома, обваливались дымоходы. Из-за изменений в недрах приток реки Миссисипи исчез, а вместо него образовалось озеро Рилфут. В честь него теперь называют и сам расположенный под ним разлом.

Озеро Рилфут в США, которое образовалось после крупных землетрясений 1811–12 годов. Фото © Wikipedia

Впоследствии он не раз давал о себе знать: к примеру, в 1895 году в этих местах было землетрясение магнитудой 6,6, в 1968 году — 5,4. В целом, по всем собранным историческим данным, крупные подземные толчки на линии разлома Нью-Мадрид случаются в среднем каждые 80 лет. Именно этот подсчёт и вызывает тревогу у геологов: на дворе уже почти 2025 год. В наши дни над разломом Нью-Мадрид живут десятки тысяч людей, проходят крупные автомагистрали, а над рекой Миссисипи стоят мосты.

Учёные осторожно предполагают, что следующего бедственного землетрясения (магнитудой от 7) в этом регионе надо ждать в течение ближайших 50 лет, и недавняя череда мелких подземных толчков, по их мнению, — предупредительный сигнал. В Департаменте безопасности Миссури вероятность мощных подземных толчков в своём штате сейчас оценивают в 40%. Они подчёркивают, что с каждым годом риск неизбежно увеличивается, и призывают доносить эту информацию до властей и самих жителей.

Авторы Адель Романенкова