Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 07:37

Самое сильное землетрясение произошло в Хельсинки в Рождество

Yle: В Хельсинки в Рождество произошло сильнейшее землетрясение в истории города

В столице Финляндии Хельсинки в Рождество произошло сильнейшее в истории города землетрясение. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Отмечается, 25 декабря были слышны звуки в районе Кяпюля. По словам сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена, магнитуда зафиксированного землетрясения оценена в 1,1. В материале указано, что землетрясение стало самым сильным за весь период измерений. В настоящее время выясняется точная причина стихийного бедствия. В Yle отметили, что признаков техногенного характера нет.

В Свердловской области произошло землетрясение
В Свердловской области произошло землетрясение

А ранее Life.ru писал, что Южную Африку сотрясло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к западу от города Брандвлей, где проживает около 2,8 тысячи человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Javen

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar