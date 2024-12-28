Самое сильное землетрясение произошло в Хельсинки в Рождество
Yle: В Хельсинки в Рождество произошло сильнейшее землетрясение в истории города
В столице Финляндии Хельсинки в Рождество произошло сильнейшее в истории города землетрясение. Об этом сообщила телекомпания Yle.
Отмечается, 25 декабря были слышны звуки в районе Кяпюля. По словам сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена, магнитуда зафиксированного землетрясения оценена в 1,1. В материале указано, что землетрясение стало самым сильным за весь период измерений. В настоящее время выясняется точная причина стихийного бедствия. В Yle отметили, что признаков техногенного характера нет.
А ранее Life.ru писал, что Южную Африку сотрясло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к западу от города Брандвлей, где проживает около 2,8 тысячи человек.
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