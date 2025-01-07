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Регион
7 января, 08:32

Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95

Количество жертв землетрясения в Тибете достигло 95 человек. Как сообщает Центральное телевидение Китая, ещё 130 ранены.

Последствия разрушительного землетрясения в Тибете. Видео © X / af2311 / mylordbebo / smritisharma_

«По состоянию на 15:00 (10:00 мск) землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек, 130 человек получили травмы», — сказано в сообщении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете. Эпицентр стихийного бедствия расположился в китайском округе Шигадзе около границ с Непалом и Индией.

Улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней
Улицы священных городов Саудовской Аравии ушли под воду после ливней
Обложка ©

X / smritisharma_

Оксана Попова
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