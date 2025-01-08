Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после мощного землетрясения в Тибете
Более полутысячи афтершоков зафиксировали китайские сейсмологи после разрушительного землетрясения в Тибете, сообщает Центральное телевидение КНР. К счастью, их магнитуда не достигла опасных значений.
По данным специалистов, около 95% повторных толчков из суммарных 515 имели магнитуду ниже 3. Самый сильный же афтершок достиг отметки 4,4.
Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Стихия унесла жизни 126 человек, и эта цифра продолжает расти. Количество пострадавших приближается к двум сотням.
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