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Регион
7 января, 14:36

Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126

Последствия землетрясения в Тибете. Обложка © ТАСС / AP / Anonymous

Последствия землетрясения в Тибете. Обложка © ТАСС / AP / Anonymous

Количество жертв землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая возросло до 126, 188 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», — говорится в публикации издания.

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Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Эпицентр природного катаклизма находился в китайском районе Шигадзе, недалеко от границ с Непалом и Индией. Ранее сообщалось о 95 погибших.

Александра Мышляева
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