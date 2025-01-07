Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 126
Последствия землетрясения в Тибете. Обложка © ТАСС / AP / Anonymous
Количество жертв землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая возросло до 126, 188 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», — говорится в публикации издания.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете в ночь на 7 января. Эпицентр природного катаклизма находился в китайском районе Шигадзе, недалеко от границ с Непалом и Индией. Ранее сообщалось о 95 погибших.