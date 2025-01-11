В Сочи произошло второе за день землетрясение
SHOT: Жители Сочи сообщают о новых подземных толчках
Жители Сочи заявляют о подземных толчках, по предварительным сведениям, в Краснодарском крае случилось землетрясение. Об этом со слов местных пишет SHOT.
Люди рассказали телеграм-каналу, что примерно в 20:45 подземные удары чувствовались в некоторых районах Сочи, а также в Дагомысе и Адлере. Специалисты считают, что сейсмическую активность мог спровоцировать рост Кавказских гор — для относительно молодых хребтов это нередкое явление. Официальные лица ситуацию пока не комментировали.
Напомним, что сегодня ночью в Сочи уже фиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 и интенсивностью в 2 балла. Пользователи соцсетей пишут, что ощутили удары и слабые колебания земли. Эпицентр сейсмической активности, предположительно, располагался в горах. В МЧС заявили, что из-за землетрясения никто не пострадал, а также обошлось без разрушений.
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