В Сочи произошло второе за день землетрясение

Жители Сочи заявляют о подземных толчках, по предварительным сведениям, в Краснодарском крае случилось землетрясение. Об этом со слов местных пишет SHOT .

Люди рассказали телеграм-каналу, что примерно в 20:45 подземные удары чувствовались в некоторых районах Сочи, а также в Дагомысе и Адлере. Специалисты считают, что сейсмическую активность мог спровоцировать рост Кавказских гор — для относительно молодых хребтов это нередкое явление. Официальные лица ситуацию пока не комментировали.