Стучала кровать и качалась люстра: Сочинцы поделились ощущениями при землетрясении
Жительница Сочи Елена рассказала, что во время землетрясения тряслась кровать
Жительница Сочи рассказала о землетрясении, которое 11 января разбудило местных жителей и туристов. По словам Елены, тряска была такой силы, что у неё ходила ходуном кровать.
«Стучала (кровать. — Life.ru.) при соприкосновении с прикроватной тумбочкой. Люстра не тряслась. По онлайн-радару у нас землетрясения не было указано», — рассказала она в интервью 360.ru.
Другие сочинцы рассказали, что проснулись от сильных толчков и испугались. В одной из квартир люстра тряслась всю ночь.
Напомним, землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера и интенсивностью два балла произошло в Сочи в ночь на 11 января. В Сети туристы рассказывают, что почувствовали подземные толчки и лёгкие колебания земли. По предварительным данным, эпицентр находился в горах — в сторону Лазаревского района. В МЧС сообщили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Wikipedia / Alexxx1979