Стучала кровать и качалась люстра: Сочинцы поделились ощущениями при землетрясении

Жительница Сочи рассказала о землетрясении, которое 11 января разбудило местных жителей и туристов. По словам Елены, тряска была такой силы, что у неё ходила ходуном кровать.

«Стучала (кровать. — Life.ru.) при соприкосновении с прикроватной тумбочкой. Люстра не тряслась. По онлайн-радару у нас землетрясения не было указано», — рассказала она в интервью 360.ru.