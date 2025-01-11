Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 18:20

Стучала кровать и качалась люстра: Сочинцы поделились ощущениями при землетрясении

Жительница Сочи Елена рассказала, что во время землетрясения тряслась кровать

Жительница Сочи рассказала о землетрясении, которое 11 января разбудило местных жителей и туристов. По словам Елены, тряска была такой силы, что у неё ходила ходуном кровать.

«Стучала (кровать. — Life.ru.) при соприкосновении с прикроватной тумбочкой. Люстра не тряслась. По онлайн-радару у нас землетрясения не было указано», — рассказала она в интервью 360.ru.

Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после мощного землетрясения в Тибете
Сейсмологи зафиксировали 515 афтершоков после мощного землетрясения в Тибете

Другие сочинцы рассказали, что проснулись от сильных толчков и испугались. В одной из квартир люстра тряслась всю ночь.

Напомним, землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера и интенсивностью два балла произошло в Сочи в ночь на 11 января. В Сети туристы рассказывают, что почувствовали подземные толчки и лёгкие колебания земли. По предварительным данным, эпицентр находился в горах — в сторону Лазаревского района. В МЧС сообщили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Обложка ©

Wikipedia / Alexxx1979

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Сочи
  • Общество
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar