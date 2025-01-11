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11 января, 10:41

В МЧС рассказали о последствиях ночных землетрясений в Сочи

В МЧС заверили, что инфраструктура Сочи не пострадала при ночных землетрясениях

В Сочи специалисты не обнаружили повреждений в городской инфраструктуре после ночных землетрясений, за медицинской помощью также никто не обращался. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

«В субботу в муниципальном округе города-курорта Сочи на глубине 5 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью 2 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — поделились в ведомстве.

Глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович заверила, что подобные подземные толчки не представляют опасности и являются результатом роста молодых гор Кавказа. По её словам, небольшие землетрясения периодически случаются в Сочи, и сейсмологи внимательно отслеживают все изменения.

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Напомним, в Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 в ночь на 11 января, пострадавших и разрушений нет. В Сети туристы рассказывают, что ощущали подземные толчки и лёгкие колебания земли, однако за помощью никто не обращался.

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Shutterstock / FOTODOM / Dan-Rus

Татьяна Миссуми
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