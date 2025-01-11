В МЧС рассказали о последствиях ночных землетрясений в Сочи

В Сочи специалисты не обнаружили повреждений в городской инфраструктуре после ночных землетрясений, за медицинской помощью также никто не обращался. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

«В субботу в муниципальном округе города-курорта Сочи на глубине 5 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера интенсивностью 2 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — поделились в ведомстве.

Глава сейсмологической станции Сочи Елена Карпович заверила, что подобные подземные толчки не представляют опасности и являются результатом роста молодых гор Кавказа. По её словам, небольшие землетрясения периодически случаются в Сочи, и сейсмологи внимательно отслеживают все изменения.