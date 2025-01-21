«Голландский Нострадамус» предрёк человечеству жуткие катаклизмы и мегаземлетрясения в 8,5 балла

Учёный SSGEOS из Нидерландов Фрэнк Хубербитс, сумевший спрогнозировать масштабное землетрясение в Сирии и Турции в 2023 году, вернулся с новым прогнозом. По его словам, уже в ближайшие дни планета может содрогнуться от новых сильных поземных толчков.

«Голландский Нострадамус» уверяет, что этот год вновь будет проверять человечество на прочность новыми природными катаклизмами. Всему виной, как это часто бывает, особенное расположение планет.

«Мы знаем, что в этом месяце Луна составила критическую геометрию с Сатурном и Юпитером. Это уже привело к землетрясению магнитудой 7,1 в Китае, к северу от Непала. Эта геометрия будет продолжаться. Также будут другие соединения», — утверждает эксперт.

По словам Хубербитса, наибольшая вероятность землетрясения высокой мощности приходится на 27 января и все ближайшие дни. По его словам, в мире уже два года не случалось настолько сильных подземных толчков, которые обычно происходят 1—3 раза в год.

Самыми вероятными местами, где может произойти нечто подобное, как считает учёный, являются восточная Африка, восточная часть Турции, Греция, Ближний Восток, Аляска, западное побережье Северной Америки, в том числе Южная Калифорния. Согласно его последним прогнозам, землетрясение магнитудой от 7,5 до 8,4 балла произойдёт с вероятностью 50%. Чуть меньший шанс (30%) произойти у мегаземлетрясения мощностью более 8,5 балла.