Землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма
ЕССЦ: В акватории Чёрного моря в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,2
У побережья Крыма в Чёрном море произошло землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
«Магнитуда 4,2, регион Крым», — указано в сообщении.
Уточняется, что стихийное бедствие произошло 12 января в 17.49 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.
Напомним, ранее в Сочи фиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 и интенсивностью в 2 балла. Пользователи соцсетей сообщали, что ощутили удары и слабые колебания земли. Позднее местные жители сообщили о новых подземных толчках. Специалисты считают, что сейсмическую активность мог спровоцировать рост Кавказских гор — для относительно молодых хребтов это нередкое явление. По словам сейсмологов, землетрясение имело магнитуду 3,9.
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