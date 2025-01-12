Землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма

У побережья Крыма в Чёрном море произошло землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что стихийное бедствие произошло 12 января в 17.49 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 45 километров на расстоянии 75 километров к юго-востоку от Керчи и 60 километров к югу от Тамани.