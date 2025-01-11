Произошедшее в Сочи землетрясение имело магнитуду 3,9

Магнитуда зафиксированного в Сочи землетрясения составила 3,9. Европейские сейсмологи уточнили, что эпицентр находился в девяти километрах от города, на глубине около пяти километров.

Городские власти заявили, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу обращений не поступало, разрушений и аварий на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Подача электроэнергии, воды, газа и отопления продолжается в обычном режиме. Все транспортные узлы, включая аэропорт, железнодорожный вокзал и морской порт, функционируют без перебоев.