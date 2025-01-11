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11 января, 19:36

Произошедшее в Сочи землетрясение имело магнитуду 3,9

Магнитуда зафиксированного в Сочи землетрясения составила 3,9. Европейские сейсмологи уточнили, что эпицентр находился в девяти километрах от города, на глубине около пяти километров.

Городские власти заявили, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу обращений не поступало, разрушений и аварий на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Подача электроэнергии, воды, газа и отопления продолжается в обычном режиме. Все транспортные узлы, включая аэропорт, железнодорожный вокзал и морской порт, функционируют без перебоев.

В МЧС рассказали о последствиях ночных землетрясений в Сочи
В МЧС рассказали о последствиях ночных землетрясений в Сочи

Сегодня ночью в Сочи фиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 и интенсивностью в 2 балла. Пользователи соцсетей пишут, что ощутили удары и слабые колебания земли. Ближе к вечеру местные жители сообщили о новых подземных толчках. Специалисты считают, что сейсмическую активность мог спровоцировать рост Кавказских гор — для относительно молодых хребтов это нередкое явление.

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Администрация Сочи

Артём Гапоненко
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