Произошедшее в Сочи землетрясение имело магнитуду 3,9
Магнитуда зафиксированного в Сочи землетрясения составила 3,9. Европейские сейсмологи уточнили, что эпицентр находился в девяти километрах от города, на глубине около пяти километров.
Городские власти заявили, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу обращений не поступало, разрушений и аварий на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Подача электроэнергии, воды, газа и отопления продолжается в обычном режиме. Все транспортные узлы, включая аэропорт, железнодорожный вокзал и морской порт, функционируют без перебоев.
Сегодня ночью в Сочи фиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 и интенсивностью в 2 балла. Пользователи соцсетей пишут, что ощутили удары и слабые колебания земли. Ближе к вечеру местные жители сообщили о новых подземных толчках. Специалисты считают, что сейсмическую активность мог спровоцировать рост Кавказских гор — для относительно молодых хребтов это нередкое явление.