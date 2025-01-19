У берегов Ялты сейсмологи зафиксировали 2 землетрясения и 6 афтершоков
В воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе произошло два землетрясения и шесть слабых афтершоков, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. Её слова приводит агентство РИА «Новости».
Первый толчок зафиксирован в 4:59 мск на расстоянии четырех километров от сейсмической станции «Ялта» с магнитудой 2,8 и энергетическим классом 9,1, что соответствует 2,5-3 баллам в эпицентре. Второе, более слабое, землетрясение произошло в 12:09 мск с магнитудой 2,0 и энергетическим классом 7,7.
Ранее, 11 января, жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения, которое повторилось днём. А уже 12 января землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма. На следующий день у берегов Японии произошло мощное землетрясение. 15 января землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Камчатку.
Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Frangoni