У берегов Ялты сейсмологи зафиксировали 2 землетрясения и 6 афтершоков

В воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе произошло два землетрясения и шесть слабых афтершоков, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. Её слова приводит агентство РИА «Новости».

Первый толчок зафиксирован в 4:59 мск на расстоянии четырех километров от сейсмической станции «Ялта» с магнитудой 2,8 и энергетическим классом 9,1, что соответствует 2,5-3 баллам в эпицентре. Второе, более слабое, землетрясение произошло в 12:09 мск с магнитудой 2,0 и энергетическим классом 7,7.