Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 13:01

У берегов Ялты сейсмологи зафиксировали 2 землетрясения и 6 афтершоков

В воскресенье на южном берегу Крыма в Ялтинском регионе произошло два землетрясения и шесть слабых афтершоков, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. Её слова приводит агентство РИА «Новости».

Первый толчок зафиксирован в 4:59 мск на расстоянии четырех километров от сейсмической станции «Ялта» с магнитудой 2,8 и энергетическим классом 9,1, что соответствует 2,5-3 баллам в эпицентре. Второе, более слабое, землетрясение произошло в 12:09 мск с магнитудой 2,0 и энергетическим классом 7,7.

Японии предрекли мощнейшее землетрясение, которое может убить более 300 тысяч человек
Японии предрекли мощнейшее землетрясение, которое может убить более 300 тысяч человек

Ранее, 11 января, жители Сочи вздрогнули от ночного землетрясения, которое повторилось днём. А уже 12 января землетрясение произошло в Чёрном море около Крыма. На следующий день у берегов Японии произошло мощное землетрясение. 15 января землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Камчатку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Frangoni

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar