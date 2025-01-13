У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от острова Кюсю в Японии
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 неподалёку от острова Кюсю. Мощные подземные толчки ощущались, в том числе, в Осаке и на острове Сикоку. Об этом говорится на сайте национального метеорологического управления государства.
«Землетрясение зафиксировано в 21:19 по местному времени (15:19 по московскому). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой», — говорится в сообщении.
Вскоре после землетрясения в районе острова Кюсю было объявлено предупреждение об угрозе цунами. На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет.
Ранее в Сочи фиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 и интенсивностью в 2 балла. Пользователи соцсетей сообщали, что ощутили удары и слабые колебания земли. Позднее местные жители сообщили о новых подземных толчках. Специалисты считают, что сейсмическую активность мог спровоцировать рост Кавказских гор.
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