Землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Камчатку

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 35,7 километра. Такими данными поделились специалисты местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

«По оперативным данным, землетрясение магнитудой 4,6 произошло на расстоянии 121 километр от Усть-Камчатска», — говорится в сообщении сейсмологов.

Приближение цунами зафиксировали у берегов Японии после мощного землетрясения

Приближение цунами зафиксировали у берегов Японии после мощного землетрясения

Ранее землетрясение зафиксировали и у побережья Крыма. Подземные толчки произошли 12 января в 17:49 по московскому времени. Также сейсмическая активность встревожила жителей Сочи.