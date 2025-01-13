Приближение цунами зафиксировали у берегов Японии после мощного землетрясения

В районе порта Миядзаки на острове Кюсю, где ранее произошло мощное землетрясение, зафиксирована приливная волна высотой около 20 сантиметров. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.

«Приливная волна была зафиксирована в 21:48 по местному времени (15:48 по московскому)», — заявили в эфире телеканала.