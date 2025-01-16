Японии предрекли мощнейшее землетрясение, которое может убить более 300 тысяч человек

В Японии до 80% выросла вероятность мощного землетрясения, магнитуда которого может достигнуть 8-9. Подземные толчки ожидаются в разломе Нанкай, который расположен к юго-востоку от японского острова Хонсю, сообщает NHK со ссылкой на правительственную комиссию по исследованию сейсмической активности.

По словам экспертов, сильное землетрясение может произойти в ближайшие 30 лет. Специалисты подсчитали, что жертвами разрушительного природного катаклизма станут 323 тысячи человек.