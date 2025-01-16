Японии предрекли мощнейшее землетрясение, которое может убить более 300 тысяч человек
NHK: В Японии до 80% выросла вероятность разрушительного землетрясения
В Японии до 80% выросла вероятность мощного землетрясения, магнитуда которого может достигнуть 8-9. Подземные толчки ожидаются в разломе Нанкай, который расположен к юго-востоку от японского острова Хонсю, сообщает NHK со ссылкой на правительственную комиссию по исследованию сейсмической активности.
По словам экспертов, сильное землетрясение может произойти в ближайшие 30 лет. Специалисты подсчитали, что жертвами разрушительного природного катаклизма станут 323 тысячи человек.
В последний раз подземные толчки магнитудой 8 в разломе Нанкай были зафиксированы почти 80 лет назад — в 1946 году. В перспективе — в течение 40 лет — вероятность сдвига тектонических плит увеличится до 90%, а если говорить о 50 годах — превысит 90%.
Ранее стало известно, что Японии грозит другая стихия — водная. К порту на берегу Кюсю подошла 20-сантиметровая волна. Это произошло после землетрясения магнитудой 6,4, зафиксированного вблизи острова.
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