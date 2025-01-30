Байкал передумал и начал покрываться льдом

На озере Байкал активно формируется ледяной покров. Спутниковые данные показывают, что большая часть акватории уже замёрзла.

В гидрометеоцентре по Бурятии сообщили, что это произошло за последние дни. Холодный воздух быстро проник в Сибирь и достиг берегов Байкала. Например, 26 января арктическая воздушная масса усугубила ночные морозы. В восточных районах Иркутской области температура опустилась до -39-42°С. Днём холод сохранялся до -32°С. Затем северо-западный поток удерживал холод над Байкалом, где температура колебалась около -35-39°С. Это ускорило процесс образования льда.

Процесс становления льда на озере Байкал с 16 по 26 января. Видео © Бурятский ЦГМС

По состоянию на 27 января, на озере установился ледостав, местами ещё не полный. Отмечается, что в этом году лёд образовался с торосами. На участке от Порта Байкала до посёлка Большое Голоустное, а также в районе села Сухая появились забереги, припай и ледяные поля. Процесс становления льда продолжается.