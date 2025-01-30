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Регион
30 января, 03:22

Байкал передумал и начал покрываться льдом

Гидрометцентр: Озеро Байкал практически полностью покрылось льдом

Становление льда на озере Байкал. Обложка © Бурятский ЦГМС

Становление льда на озере Байкал. Обложка © Бурятский ЦГМС

На озере Байкал активно формируется ледяной покров. Спутниковые данные показывают, что большая часть акватории уже замёрзла.

В гидрометеоцентре по Бурятии сообщили, что это произошло за последние дни. Холодный воздух быстро проник в Сибирь и достиг берегов Байкала. Например, 26 января арктическая воздушная масса усугубила ночные морозы. В восточных районах Иркутской области температура опустилась до -39-42°С. Днём холод сохранялся до -32°С. Затем северо-западный поток удерживал холод над Байкалом, где температура колебалась около -35-39°С. Это ускорило процесс образования льда.

Процесс становления льда на озере Байкал с 16 по 26 января. Видео © Бурятский ЦГМС

По состоянию на 27 января, на озере установился ледостав, местами ещё не полный. Отмечается, что в этом году лёд образовался с торосами. На участке от Порта Байкала до посёлка Большое Голоустное, а также в районе села Сухая появились забереги, припай и ледяные поля. Процесс становления льда продолжается.

Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей
Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей

Отметим, что ещё в середине января многие считали, что Байкал в этом сезоне так и не покроется льдом. Такие прогнозы делались из-за погодных аномалий.

Лия Мурадьян
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