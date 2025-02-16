Двое рыбаков провалились под лёд на озере в Калининградской области

В Калининградской области на озере Марийское Нижнее произошла трагедия. Двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, передвигались по льду на мотобуксировщике. Лёд оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. В результате рыбаки провалились и не смогли выбраться самостоятельно.

Кадры работы сотрудников МЧС России в Калининградской области. Видео © Пресс-служба МЧС

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из мужчин. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Поиски второго рыбака продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы, которые делают все возможное, чтобы найти пропавшего.