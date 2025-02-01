В Свердловской области сотрудники МЧС спасли двух детей, провалившихся под лёд

Двое детей в городе Сысерти Свердловской области провалились под лёд на реке Каменка. Им удалось до приезда спасателей самим выбраться на льдину. Несовершеннолетних спасали при помощи выдвижной трёхколенной лестницы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Двое детей провалились под лёд на реке Каменка. Видео © Telegram / МЧС Свердловской области

«Горизонтально разместив лестницу с берега до льдины, спасатели сопроводили детей в безопасное место. В медицинской помощи дети не нуждаются», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с повышением дневных температур сотрудники МЧС также напомнили, что выход на водоёмы опасен для жизни.