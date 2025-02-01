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Регион
1 февраля, 19:15

В Свердловской области сотрудники МЧС спасли двух детей, провалившихся под лёд

Двое детей в городе Сысерти Свердловской области провалились под лёд на реке Каменка. Им удалось до приезда спасателей самим выбраться на льдину. Несовершеннолетних спасали при помощи выдвижной трёхколенной лестницы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Двое детей провалились под лёд на реке Каменка. Видео © Telegram / МЧС Свердловской области

«Горизонтально разместив лестницу с берега до льдины, спасатели сопроводили детей в безопасное место. В медицинской помощи дети не нуждаются», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с повышением дневных температур сотрудники МЧС также напомнили, что выход на водоёмы опасен для жизни.

Ранее в Балашихе мать с коляской вышла на лёд водоёма в коньках при температуре +5 градусов. Видео с экстремальной прогулки публиковал Life.ru. В сети кадры вызвали целую бурю эмоций. Одни называли мамашу «ненормальной», другие же выражали надежду, что в коляске никого нет.

В Барнауле женщина ждала спасения на крыше провалившегося под лёд авто
В Барнауле женщина ждала спасения на крыше провалившегося под лёд авто
Обложка ©

Telegram / МЧС Свердловской области

Полина Никифорова
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