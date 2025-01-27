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27 января, 11:53

В Балашихе мать с коляской прокатилась на коньках по тонкому льду в плюсовую температуру

В Балашихе женщина на коньках вышла на лёд с детской коляской при +5

Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями необычной и опасной прогулки с ребёнком. В местном парке Пехорка мамаша с коляской встала на коньки и элегантно скользила по льду водоёма, не переживая о том, что на улице потеплело до плюс 5.

Мать беспечно скользит по льду. Видео © VK / Балашиха Life

В Сети видео вызвало шквал негодования со стороны местных жителей. Одни назвали поступок матери «безумием», а другие выразили надежду, что коляску она использует для баланса и младенца при этом в ней нет.

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Ранее сообщалось о более печальной истории матери, которая бросила своего 7-месячного сына в заброшенном доме. Жительница Луганска оставила ребёнка в коляске на верную голодную смерть. Родительнице дали три года лишения свободы.

Обложка ©

VK / Балашиха Life

Ольга Сливченко
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