В Балашихе мать с коляской прокатилась на коньках по тонкому льду в плюсовую температуру
В Балашихе женщина на коньках вышла на лёд с детской коляской при +5
Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями необычной и опасной прогулки с ребёнком. В местном парке Пехорка мамаша с коляской встала на коньки и элегантно скользила по льду водоёма, не переживая о том, что на улице потеплело до плюс 5.
Мать беспечно скользит по льду. Видео © VK / Балашиха Life
В Сети видео вызвало шквал негодования со стороны местных жителей. Одни назвали поступок матери «безумием», а другие выразили надежду, что коляску она использует для баланса и младенца при этом в ней нет.
Ранее сообщалось о более печальной истории матери, которая бросила своего 7-месячного сына в заброшенном доме. Жительница Луганска оставила ребёнка в коляске на верную голодную смерть. Родительнице дали три года лишения свободы.
VK / Балашиха Life