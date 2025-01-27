В Балашихе мать с коляской прокатилась на коньках по тонкому льду в плюсовую температуру

Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями необычной и опасной прогулки с ребёнком. В местном парке Пехорка мамаша с коляской встала на коньки и элегантно скользила по льду водоёма, не переживая о том, что на улице потеплело до плюс 5.

Мать беспечно скользит по льду. Видео © VK / Балашиха Life

В Сети видео вызвало шквал негодования со стороны местных жителей. Одни назвали поступок матери «безумием», а другие выразили надежду, что коляску она использует для баланса и младенца при этом в ней нет.