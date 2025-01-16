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16 января, 19:24

В Подмосковье раненая крыса напала на младенца коляске и укусила за лицо

В посёлке в подмосковном Подольске крыса залезла в коляску к девочкам-двойняшкам и покусала одну из малышек за лицо. Грызун уже был ранен, вероятно, из-за этого и проявил агрессию к людям.

Как сообщает сайт MK.ru, инцидент произошёл во вторник вечером. Мама вывезла коляску с восьмимесячными дочками на второй этаж террасы частного дома, чтобы крохи подышали свежим воздухом. Сама женщина ненадолго отлучилась. Её заставил вернуться тихий плач одной из девочек. Когда жительница Подмосковья заглянула в коляску, то пришла в ужас: рядом с младенцами сидела крыса. Увидев взрослого человека, животное спрыгнуло на пол и сбежало.

У одной из дочек мать заметила на щеке укусы, которые напоминали собой раны от степлера. Второй малышке повезло больше — до неё крыса не успела добраться. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, где медики следили за его состоянием несколько дней. Крохе вкололи уколы против бешенства, а после — когда убедились, что она идёт на поправку — выписали домой.

Позднее оказалось, что крыса, или похожий не неё грызун, пострадало. Вокруг дома семейная пара нашла много кровавых следов животного. Оно могло пораниться в схватке с местными кошками или собаками, из-за чего и накинулось на беззащитного малыша в коляске.

Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место
Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место

Ранее сообщалось, что агрессивная лисица напала и покусала школьницу в Амурской области, а после пыталась атаковать мужчину. Ему пришлось убить хищницу. После экспертизы выяснилось, что зверь был переносчиком бешенства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Carlos Aranguiz

Ольга Сливченко
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