В Подмосковье раненая крыса напала на младенца коляске и укусила за лицо

В посёлке в подмосковном Подольске крыса залезла в коляску к девочкам-двойняшкам и покусала одну из малышек за лицо. Грызун уже был ранен, вероятно, из-за этого и проявил агрессию к людям.

Как сообщает сайт MK.ru, инцидент произошёл во вторник вечером. Мама вывезла коляску с восьмимесячными дочками на второй этаж террасы частного дома, чтобы крохи подышали свежим воздухом. Сама женщина ненадолго отлучилась. Её заставил вернуться тихий плач одной из девочек. Когда жительница Подмосковья заглянула в коляску, то пришла в ужас: рядом с младенцами сидела крыса. Увидев взрослого человека, животное спрыгнуло на пол и сбежало.

У одной из дочек мать заметила на щеке укусы, которые напоминали собой раны от степлера. Второй малышке повезло больше — до неё крыса не успела добраться. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, где медики следили за его состоянием несколько дней. Крохе вкололи уколы против бешенства, а после — когда убедились, что она идёт на поправку — выписали домой.

Позднее оказалось, что крыса, или похожий не неё грызун, пострадало. Вокруг дома семейная пара нашла много кровавых следов животного. Оно могло пораниться в схватке с местными кошками или собаками, из-за чего и накинулось на беззащитного малыша в коляске.