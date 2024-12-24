Россиянка оставила умирать 7-месячного сына в заброшенном доме и получила три года тюрьмы

В Луганске суд отправил на три года в тюрьму 18-летнюю девушку, которая намеренно оставила своего семимесячного сына на территории заброшенного здания, не желая его воспитывать и растить. О приговоре сообщил СК по региону.

«Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике, признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летней жительнице республиканской столицы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл в мае этого года. Луганчанка отвезла коляску с ребёнком к недостроенному дому и сбежала. Плач малыша услышали случайные прохожие только через 14 часов, после чего сразу вызвали на место медиков. Сейчас с мальчиком всё в порядке, его жизни ничто не угрожает.